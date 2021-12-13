Bursa TB’den eğitime güçlü destek

Tarihi Heykel Valilik Binası’nda, Vali Yakup Canbolat huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. Adem Doğangün ile Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Berrin Zık hazır bulundu.İmza töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Eğitime yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır” dedi. Vali Canbolat, Bursa TB ile BUÜ arasındaki işbirliği ve dayanışmayı, Bursa’nın kalkınması ve gelişmesi adına önemli gördüğünü sözlerine ekledi.

“Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz”

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ise nitelikli eğitim ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, “Gençlerimizin gerek eğitim öğretim hayatlarında gerek sosyal yaşamlarında desteklenmesi gerektiği kanısındayız. Bu düşünceden hareketle; BUÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın şartlarını iyileştirerek, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını ve daha donanımlı bir şekilde mezun olarak, sektörün beklentilerini karşılamalarını hedefliyoruz” diye konuştu. Matlı, laboratuvar binasından Hamidiye Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de faydalanacağı bilgisini paylaştı.

Rektör Kılavuz’dan Bursa Ticaret Borsası’na teşekkür

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, üniversitenin bilimsel çalışmalarına katkı verecek olan Bursa TB yöneticilerine minnettar olduklarını vurguladı. Veteriner Fakültesi’nin akademik anlamda Türkiye genelinde özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Kılavuz; “Gelişen ve değişen eğitim-öğretim sistemi içerisinde biz de üniversitemizdeki bilimsel altyapıyı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunu mevcut imkanlar doğrultusunda yürütmek zorundayız. İşte tam da bu noktada kentimize değer katan kuruluşların sağladığı destekler sayesinde özel yatırımlara imza atabiliyoruz” diye konuştu.

