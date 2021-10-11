Bursa mobilyası Almanya’da görücüye çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi (KFA) programı kapsamında, 30 ülkeden 405 firmanın katıldığı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan 10 firma, 240 metrekarelik stant alanında ürünlerini, yabancı alıcılara tanıttı. Fuarın mobilya sektörü için en önemli organizasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken İMOS Başkanı Osman Aybil, “Fuarda yer alan firmalar, Almanya ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren büyük zincir mağazaları ve büyük satın alma birliklerinin temsilcileriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Pandemi sonrasını Türk mobilya sektörü için bir fırsat dönemi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, fuarlarda yer almak, yeni pazarlar ve alıcılara ulaşabilmek açısından son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

