Bursa iş dünyasında yeni soluk: BUDSİAD

BUDSİAD tarafından Almira Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile dernek üyeleri ve iş insanları katıldı.

Daha sonra konuşan Kurucu Başkanı Serkan Salır da, dağ yöresinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak amacıyla bir araya gelen iş insanlarının daha sonra kurumsal kimliğe bürünerek BUDSİAD’ı kurduğunu ifade etti. BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk, Bursa ve ülke ekonomisine önemli katkılar veren dağ yöresi iş insanlarını bir çatı altında toplamak amacıyla derneklerini kurduklarını söyleyerek, “Dağ ilçelerinden yetişen iş insanları Bursamız’da ve ülkemizin dört bir yanında tüm sektörlerde şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlamaktadır. Ekonomik tabanlı kuruluşların tepe noktalarında Uludağlı iş insanları var. Zamanla, odağında ekonomi olan bir iş dünyası derneği ihtiyacı ortaya çıktı. 11 kurucu üye ile birlikte BUDSİAD resmi olarak kuruldu” dedi. Tanıtma ve istişare toplantısında Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş’a BUDSİAD üyelik rozeti takıldı.