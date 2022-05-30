Bursa Food Point start alıyor

Bursa Ticaret ve Sa­nayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bursa Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçili­ğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında, gıda sektörünün rekabetçili­ğini artırmak için düzen­lenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti organizas­yonu, 2 yıllık aranın ar­dından 5. kez düzenleniyor.

Etkinlikte yaklaşık 60 ülkeden gelecek olan ya­bancı iş insanının Bursalı firmalarla buluşması bekleniyor.

Merinos Atatürk Kon­gre ve Kültür Merke­zi’nde 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde dü­zenlenecek ve 70’e yakın sektör temsilcisinin stant açacağı etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen ya­bancı alıcılar, firma tem­silcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.