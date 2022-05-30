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Bursa Food Point start alıyor
‘Bursa Food Point’ alım heyeti organizasyonu, 2 yıllık aranın ardından 5. kez sektörün oyuncularını bir araya getiriyor.
Sektörel Haberler 30.05.2022, 23:12
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bursa Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında, gıda sektörünün rekabetçiliğini artırmak için düzenlenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti organizasyonu, 2 yıllık aranın ardından 5. kez düzenleniyor.
Etkinlikte yaklaşık 60 ülkeden gelecek olan yabancı iş insanının Bursalı firmalarla buluşması bekleniyor.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ve 70’e yakın sektör temsilcisinin stant açacağı etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen yabancı alıcılar, firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
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