BUMKAD yeni yıla yeni projelerle girecek

Semih AYDIN

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği’nin (BUMKAD) yıl sonu değerlendirme toplantısında, derneğin 2021 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, gelecek yıl projeleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Bursa’da 7 kadın mühendis tarafından 2019 yılında kurulan BUMKAD, yeni üyelerle güçlenmeye devam ederken, imza attığı başarılı projelerle de kamuoyundan takdir topluyor. BUMKAD üyeleri, Referans Catering ev sahipliğinde Ürünlü Bakiser Çiftliği’nde yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Üç başarılı proje hayata geçirildi

Toplantının açılışında konuşan BUMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk derneğin 2021 yılı faaliyetleri ve yeni dönem projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 2021 yılında üç önemli projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Öztürk, “Kutup Yıldızı projemiz ile 20 mühendislik öğrencisine mentörlük verdik. Çeşitli sebeplerle iş hayatından ayrılmak durumunda kalan kadın mühendisleri tekrar sektöre kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz Dönüşüm Bugün projemize 13 kadın mühendis dahil oldu ve bunların hemen hemen yarısı istihdam edildi. Genç Mimozalar projemizde ise 26 genç kadın mühendis adayıyla yola devam ediyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştayda onların sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik projelerini dinleyeceğiz ve önümüzdeki süreçte bu projeleri hayata geçirmek için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

BUMKAD büyümeye devam ediyor

Derneğin üye sayısının 47’ye ulaştığı bilgisini paylaşan Ülfet Öztürk, “Büyümeye ve büyümeyi yönetmeye ihtiyacımız var” dedi. BUMKAD olarak 2022 yılında da önemli projelerin içinde olacaklarını kaydeden Öztürk, Teknolojide Kadın Derneği ile işbirliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Koç Holding’in kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği projeye BUMKAD olarak dahil olmayı istediklerini ve önümüzdeki süreçte Toplum 5.0 projesini gündemlerine alacaklarını söyledi. Öztürk, “2022 yılında da hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Referans Catering’e teşekkür plaketi

BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk etkinliğe ev sahipliği yapan BUMKAD Kurumsal Üyesi Referans Catering adına firmanın Kurumsal İletişim Sorumlusu Burcu Büyükburç’a teşekkür plaketi takdim etti.

Burcu Büyükburç, “Referans Catering olarak kadının toplumsal hayatta daha fazla yer almasına önem veriyoruz. Bünyesinde çok sayıda kadın mühendis istihdam eden bir firma olarak bu geceye ev sahipliği yapmaktan da ayrıca onur duyuyoruz” dedi.

