Son Dakika
BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD), geleneksel hale getirdiği ‘Cumhuriyet Ödülleri’ iş dünyası, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen gecede sahiplerini buldu.
Sektörel Haberler 01.11.2021, 23:13
BUMİAD 2021 Cumhuriyet Ödülü’ne layık görülen Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ödülünü Sancar adına gazeteci yazar Orhan Bursalı aldı. Gecede Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen’e ve Köy Enstitüleri öğretmeni 96 yaşındaki Nurten Ceyhan’a da ödülleri takdim edildi.
Gecede konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, 2017’den beri geleneksel hale gelen etkinlik ile BUMİAD’ın Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktaki kararlığını ortaya koyduğunu söyledi.
BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri ve Balosu’nda derneğe yeni üye olan kişilere rozetleri takıldı.
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021