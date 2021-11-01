BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu

BUMİAD 2021 Cumhuriyet Ödülü’ne layık görülen Nobel Kimya Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ödülünü Sancar adına gazeteci yazar Orhan Bursalı aldı. Gecede Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen’e ve Köy Enstitüleri öğretmeni 96 yaşındaki Nurten Ceyhan’a da ödülleri takdim edildi.

Gecede konuşan BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, 2017’den beri geleneksel hale gelen etkinlik ile BUMİAD’ın Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktaki kararlığını ortaya koyduğunu söyledi.

BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri ve Balosu’nda derneğe yeni üye olan kişilere rozetleri takıldı.