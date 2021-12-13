BTÜ üniversite-sanayi işbirliğinde lider 

TÜBİTAK tarafından sanayi kuruluşlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesine yönelik başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Türkiye birincisi olan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yürürlükteki aktif projelerin önemli bir kısmını tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

TÜBİTAK’ın yayınladığı güncel tabloya göre desteklenmeye hak kazanan 188 projenin 23’ü BTÜ’den. Bursa Teknik Üniversitesi proje sayısında Türkiye birincisi ve aynı zamanda toplam 47 üniversitenin yer aldığı 2244 Sanayi Doktora Programı’nda bursiyer sayısında da en çok aktif bursiyeri olan ilk 20 üniversite arasında yer alıyor.

TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında kabul edilen 23 projesi ile Türkiye birincisi olan BTÜ, üç farklı ildeki toplam 23 firma ve kuruluş ile işbirliği içinde 10 farklı bölüm altında toplam 28 milyon TL bütçe ile 71 doktora öğrencisi yetiştirmek amacıyla önemli bir görev üstlendi.

“Doktoralı araştırmacı sayısını artıracağız’’

Program başvuru sürecinde firmalar ile gerçekleştirilen işbirliği görüşmelerinde BTÜ heyetine bizzat eşlik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, 2244 Sanayi Doktora Programının çıktıları alındıkça ülke kalkınmasının da ivme kazanacağını belirtti. Rektör Karademir programın önemine yönelik olarak; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ‘Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları koordinasyonunda son derece stratejik ve kritik projeler yürütülmektedir. Savunma sanayiinde gerçekleştirilen atılımlar, yerli otomobil, TEKNOFEST, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Yapılanması’ gibi projeler bunlara örnek olarak verilebilir. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı da aynı amaçla kurgulanmış bir milli projedir” açıklamasında bulundu.

BTÜ olarak program başvuru sürecinde 75 firma ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yaptıkları 42 proje başvurusunun 23’ünün onay aldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Karademir, “Üç ayrı ildeki 23 firma ve kuruluş ile işbirliği içinde 10 ayrı bölümümüz altında toplam 28 milyon TL bütçe ile ilerleyen zamanlarda 100’e yakın doktora öğrencisi yetiştireceğiz. Bu süreçte en az 5 yıl üniversite-sanayi işbirliğini doktora temelli projeler üzerinden kuvvetlendirerek sanayimizde çalışan doktoralı araştırmacı sayısını arttıracağız” dedi.

