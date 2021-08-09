BTÜ başarılara imza atıyor

SEMİH AYDIN

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Mimar Sinan yerleşkesinde gerçekleştirilen basın toplantısına çok sayıda basın mensubunun yanısıra akademik ve idari personel katıldı. BTÜ’nün gerek araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri kapsamında yürütmüş olduğu projelerin gerekse kampüs içerisinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca basın mensupları için özel bir tur düzenlendi.

Basın toplantısı kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Arif Karademir BTÜ hakkında güncel verileri paylaştı. Her geçen gün BTÜ’nün daha da güçlendiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Karademir “Bursa Teknik Üniversitesi yepyeni kurulan bir üniversitedir. Öğrenci sayımızın bu yıl da artacağını düşünüyoruz.

Akademisyen sayımızı hala artırmaktayız. BTÜ, bünyesinde teknoloji transfer ofisi kuran en genç üniversite ve teknopark kurulumunda da en genç üniversiteler arasında yer aldı. Ayrıca, TÜBİTAK Sanayi Doktora programı desteği 2019 çağrısında kabul alan 23 proje ve 28 milyon lira toplam bütçe ile Türkiye birincisi oldu’’ ifadelerini kullandı.



TEKNOFEST’e en çok takım gönderen üniversite

“BTÜ akademik paydaşı da olduğu TEKNOFEST 2020’ye öğrenci sayısına oranla en çok öğrenci gönderen üniversite oldu” diyen Karademir “52 öğrenci takımı altında 245 BTÜ öğrencisi yarışmalara başvurdu. 20 takım finallerde yarıştı. Etap dereceleri dahil olmak üzere 11 BTÜ takımı kendi kategorilerinde ilk 10’a girdi. BTÜ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan “Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi” listesinde 2017 yılında ilk 50’ye giren en genç devlet üniversitesi oldu. Kuruluşumuzdan bu yana öğretim üyelerimizce tamamlanmış ve sürdürülmekte olan 886 bilimsel projenin toplam bütçe değeri 125 milyon liraya ulaşmıştır” dedi.

Mezunların istihdamı yüzde 70

BTÜ’nün işletmede mesleki eğitim programı kapsamında yakaladığı başarıya da değinen Prof. Dr. Karademir, “Bursa Teknik Üniversitesi’nin geliştirdiği YÖK onaylı işletmede mesleki eğitim programı kapsamında öğrencilerimiz, dördüncü sınıfın bir dönemini üniversitemizin anlaşma yaptığı sektörün öncü firmalarında tam zamanlı birebir çalışma ile geçirmekte ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve tecrübe ile mezun olmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyetten sonraki ilk altı ayda istihdam oranı yüzde 70’tir” şeklinde konuştu+

