BTSO’da inşaat sektöründe deprem bilinci paneli düzenlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘İnşaat Sektöründe Deprem Bilinci’ paneli düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “BTSO olarak yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğimiz gibi bulunduğumuz coğrafyanın kurtuluş re­çetesi mekânsal planlamadır” dedi.

BTSO’nun iş dünyasına dönük eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kap­samında Oda Hizmet Binası’nda düzenle­nen panele, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Ro­doplu Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet At­maca, Yüksek İnşaat Mühendisi Ünsal Eser, Beton Laboratuvarı Sahibi Yaşar Poyraz, Avukat Bülent Yaylalı ve sektör temsilcileri katıldı. Yüzyılın felaketi ola­rak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin gerek zemin etüdü gerekse de yapı özel­liklerinin teknik açıdan değerlendirildiği toplantıda, olası Marmara depremi ön­cesi alınması gereken tedbirler de ma­saya yatırıldı. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün moderatörlüğünde düzenlenen panelde uzman isimler, ‘Performans Analizi Ha­zırlama Süreçleri’, ‘Hukuki Süreçler’, ‘Bursa İçin Depreme Hazırlık Önerileri’, ‘Zemin Etüt Uygulamaları’, ‘Beton Uygu­lamaları’, ‘Afete Dirençli Planlama ve Ya­pılaşma’ konularında değerlendirmede bulundular.

Panelin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, depremin sadece bölgenin değil, bu gerçekle yaşamak zorunda olan tüm Türkiye’nin ortak sorunu olduğunu söyledi. Olası bir depremde yaşamsal gü­venliği sağlayabilmenin ve kayıpların önüne geçebilmenin koşullarını oluştur­manın önemine değinen Şenocak, “Dö­nüşüm sürecini ülkemiz için milli güvenlik ve milli egemenlik meselesi ola­rak değerlendirmek zorundayız” dedi.