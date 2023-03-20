BTSO’da inşaat sektöründe deprem bilinci paneli düzenlendi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘İnşaat Sektöründe Deprem Bilinci’ paneli düzenledi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “BTSO olarak yaklaşık 10 yıldır dile getirdiğimiz gibi bulunduğumuz coğrafyanın kurtuluş reçetesi mekânsal planlamadır” dedi.
BTSO’nun iş dünyasına dönük eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi kapsamında Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen panele, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Atmaca, Yüksek İnşaat Mühendisi Ünsal Eser, Beton Laboratuvarı Sahibi Yaşar Poyraz, Avukat Bülent Yaylalı ve sektör temsilcileri katıldı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin gerek zemin etüdü gerekse de yapı özelliklerinin teknik açıdan değerlendirildiği toplantıda, olası Marmara depremi öncesi alınması gereken tedbirler de masaya yatırıldı. Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün moderatörlüğünde düzenlenen panelde uzman isimler, ‘Performans Analizi Hazırlama Süreçleri’, ‘Hukuki Süreçler’, ‘Bursa İçin Depreme Hazırlık Önerileri’, ‘Zemin Etüt Uygulamaları’, ‘Beton Uygulamaları’, ‘Afete Dirençli Planlama ve Yapılaşma’ konularında değerlendirmede bulundular.
Panelin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, depremin sadece bölgenin değil, bu gerçekle yaşamak zorunda olan tüm Türkiye’nin ortak sorunu olduğunu söyledi. Olası bir depremde yaşamsal güvenliği sağlayabilmenin ve kayıpların önüne geçebilmenin koşullarını oluşturmanın önemine değinen Şenocak, “Dönüşüm sürecini ülkemiz için milli güvenlik ve milli egemenlik meselesi olarak değerlendirmek zorundayız” dedi.