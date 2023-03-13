BTSO yeni lojistik depolama alanları için talep toplayacak

BTSO genişletilmiş sektörel analiz toplantıları ile firma­ları bir araya getirerek sektörlerin nabzını tutmayı sürdürüyor. Lojis­tik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 44’üncü Mes­lek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muh­sin Koçaslan, BTSO Lojistik Kon­seyi Başkanı Ersan Keleş, BTSO meclis ve komite üyelerinin yer al­dığı toplantıya 200’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı.

Dev ulaşım projelerinin merke­zinde yer alan ve büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Bursa’da hızla gelişen lojistik sek­törü için yeni ve modern yatırım alanları oluşturacaklarını açıkla­yan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Şehir içinde sı­kışan ve kentin trafik yükünü ağırlaştıran lojistik firmalarımızı otoyol ve demiryolu ile entegre bir şekilde planlı bölgelere taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

“Yeni depolama alanları oluşturulacak”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Koçaslan, lojistik sektörünün sorunlarının çözümü adına da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sektörün en önemli gündem maddesinin depolama alanları konusu olduğunu söyleyen Koçaslan, “Şehir içindeki plansız sanayi tesislerinin şehir dışına taşınmasını amaçlayan KOBİ OSB gibi şehrin ihtiyacı olan depolama ve lojistik alanların kurulması için de talep toplamaya başlıyoruz.

Sektör temsilcilerimizin de destekleriyle inşallah projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. BTSO Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş de BTSO koordinasyonunda ‘Bursa Lojistik Merkez ve Depolama Alanları’ noktasında yakın zamanda talep toplamaya başlayacaklarını açıkladı.