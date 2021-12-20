BTSO, RUMELİSİAD Yönetimini ağırladı

Heyeti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ağırladı. RUMELİSİAD Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İbrahim Burkay, BTSO Meclis ve Komitelerinde RUMELİSİAD üyelerinin de bulunduğunu hatırlatarak, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bursa’daki tüm iş dünyası kuruluşları ile iyi bir iletişim içinde olduklarını belirten Burkay, “Türkiye’nin üretim ve ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda RUMELİSİAD ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sanayinin Bursa ekonomisi için öneminden bahseden İbrahim Burkay, kentin 300 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacminde sanayi payının yüzde 46 olduğunu söyledi. Bursa’nın bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını kaydetti.

“Bursa sanayisi için önemli bir fırsat kapısı açılacak”

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, pandemi sonrası dünya tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün Bursa sanayisi için önemli bir fırsat kapısı açacağını söyledi. Bursa sanayisinin daha da güçleneceği bir dönemin başlamasını beklediklerini ifade eden Zarif Alp, “Ancak firmalarımızın karşılaştığı bazı sorunlar var. Bu sorunları hızla çözüme kavuşturmamız gerekiyor. İhracat potansiyeli yüksek olan ama yer sıkıntısı yaşayan çok sayıda firmamız bulunuyor. Özellikle şehir merkezinde yer alan plansız sanayi alanlarında sıkışmış işletmeleri ihracat ve kapasite artışına imkan verecek yeni alternatiflerle buluşturmalıyız. ” dedi.

