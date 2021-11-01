Best Grubu ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi

Ekonomi gündeminin masaya yatırıldığı toplantı Sinta A.Ş. Genel Müdürü İlker Oral ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye ve dünya gündemindeki güncel konular ve ekonomik gelişmelerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıya Işık Uğurtuğ, Mustafa Taşdelen, Coşkun İrfan, Nurullah Altınsoy, Sinan Baykal, Nuri Tike, Tahsin Ardıç, Ahmet Özenalp, Tuğrul Karasarlıoğlu ve Prof. Dr. Ali Ceylan katıldı.

