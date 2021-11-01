Son Dakika
Best Grubu ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Zorlu Holding Eş Başkanı Zeki Zorlu’nun başkanlığını yaptığı Best Grubu geleneksel aylık toplantısını gerçekleştirdi.
Sektörel Haberler 01.11.2021, 23:15
Ekonomi gündeminin masaya yatırıldığı toplantı Sinta A.Ş. Genel Müdürü İlker Oral ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye ve dünya gündemindeki güncel konular ve ekonomik gelişmelerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıya Işık Uğurtuğ, Mustafa Taşdelen, Coşkun İrfan, Nurullah Altınsoy, Sinan Baykal, Nuri Tike, Tahsin Ardıç, Ahmet Özenalp, Tuğrul Karasarlıoğlu ve Prof. Dr. Ali Ceylan katıldı.
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021