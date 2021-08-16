Bebka’dan inovasyon merkezi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Merkezimiz, çocuk ve gençlerimizin yetiştirilmesi ve eğitimlerinin geleceklerine yön vermesi adına önemli bir altyapı konumunda bulunuyor. Bilim ve teknoloji odaklı bir neslin yetiştirilmesi için öğrencilerimize sağlanacak olan fikir geliştirme, ürün geliştirme, tasarım, patent ve marka konularındaki programlar, eğitimleri noktasında büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Ajansımız olarak çalışma odak alanlarımızdan biri olan bölgedeki inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni binamızda çocuk ve gençlerin fikir ve ürün geliştirme süreçlerini bizzat deneyimlemelerini sağlama ve yaparak, yaşayarak öğrenme modellerini yaygınlaştırma amacıyla ihtiyaçları ortaya koyan Ajansımız, bölgedeki inovasyon ve girişimcilik altyapısındaki eksikleri gidermek için harekete geçti. Kurulan İnovasyon Merkezi ile birlikte ilköğretimden lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin inovasyon yetisini kazanabilmesini temenni ediyoruz. Kalıcı öğrenmeyi, inovatif düşünmeyi yaygınlaştıracak olan İnovasyon Merkezi çocuk ve gençleri üretim ve teknolojiyle buluşturacak, inovasyon yapma yeteneklerini geliştirecek ve girişimci gençlerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak” dedi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdür Vekili Necdet Sezer ise merkezin öğrencilerin ufkunu açarak güçlü bir inovatif yaklaşımlarla daha nitelikli ve daha kaliteli bir model oluşturacağının altını çizdi.