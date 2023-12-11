Bebek ve çocuk sektörü buluşuyor

Bebek & çocuk ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir bölgesinin en büyük uluslararası ihtisas fuarı olan CBME Türkiye, 13 – 16 Aralık tarihlerinde 41. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Informa Markets tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda, bebek & çocuk ürünleri dünyasının inovatif tasarımları ve en yeni koleksiyonları bir arada sergilenecek.

Bursa’dan 88 firmanın katıldığı CBME Türkiye’yi, 130’dan fazla ülkeden 22 bini aşkın profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. 1.100’den fazla katılımcı marka, en yenilikçi araç-gereç, beslenme ürünlerinin yanı sıra, 0-16 yaş çocuk modasına yönelik İlkbahar – Yaz 2024 sezonuna ait koleksiyonlarını ve göz alıcı tasarımlarını vitrine çıkaracak.