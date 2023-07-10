Bebe ve çocuk konfeksiyonunda dev buluşma
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi, Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nda (Junioshow) atacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Fuarı, 10 Temmuz’da kapılarını açacak. Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow, 10-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını tek ba şına karşılayan Bursa’da düzenlenen, sektörün en önemli buluşması Junioshow’da 80 firmanın sonbahar – kış kreasyonlarını yaklaşık 50 ülkeden gelecek alıcılara tanıtacağını kaydetti.