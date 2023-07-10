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Bebe ve çocuk konfeksiyonunda dev buluşma

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi, Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nda (Junioshow) atacak.

Sektörel Haberler 10.07.2023, 18:14
Bebe ve çocuk konfeksiyonunda dev buluşma

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ön­cülüğünde, KFA Fu­arcılık organizasyo­nunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sek­törü Sanayici ve İşa­damları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Ulu­dağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra­catçıları Birliği’nin (UHKİB) işbirliğiyle düzenlenen Ju­nioshow Fuarı, 10 Tem­muz’da kapılarını aça­cak. Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektö­rünün dünyaya açılan ka­pısı Junioshow, 10-13 Tem­muz 2023 tarihleri arasında Bursa Uluslar­arası Fuar Merkezi’nde ger­çekleştirilecek. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sana­yici ve İşadamları Derneği Yönetim Ku­rulu Başkanı Ömer Yıldız, Türkiye’de bebe ve çocuk kon­feksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını tek ba şına karşılayan Bursa’da düzenle­nen, sektörün en önemli buluşması Ju­nioshow’da 80 firmanın sonbahar – kış kreasyonla­rını yaklaşık 50 ülkeden ge­lecek alıcılara tanıtacağını kaydetti.

#Junioshow Bursa Uluslararası Bebe #Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı #Junioshow
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