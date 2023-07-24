Başarılı tasarımcılar ödüllendirildi
Türkiye genelindeki 10 tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliğinin bir araya gelerek düzenlediği “Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması” sonuçlandı.
Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar (TİM) Meclisi koordinatörlüğünde, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) destekleriyle bu yıl ilk kez yapılan yarışmada, 38 mühendis ve tasarımcıdan oluşan 6 takım yarıştı.
Yarışmada, birinciliği ReCos takımı kazanırken genA takımı ikinci, Loop takımı ise üçüncü oldu.
Uludağ İhracatçı Birlikleri merkezinde düzenlenen ödül törenine, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim İhracatçı birliklerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Engin, koleksiyonlarda görülen özgünlük ve teknik becerinin gelecek vadeden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.