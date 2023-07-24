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Başarılı tasarımcılar ödüllendirildi

Türkiye genelindeki 10 tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliğinin bir araya gelerek düzenlediği “Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

Sektörel Haberler 24.07.2023, 21:17
Başarılı tasarımcılar ödüllendirildi

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İh­racatçılar (TİM) Meclisi ko­ordinatörlüğünde, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), Denizli İhracatçı­lar Birliği (DENİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı­ları Birliği (ETHİB), Güney­doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı­ları Birliği (İTHİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) destekleriyle bu yıl ilk kez yapılan yarışmada, 38 mühendis ve tasarımcı­dan oluşan 6 takım yarıştı.

Yarışmada, birinciliği ReCos takımı kazanırken genA takımı ikinci, Loop takımı ise üçüncü oldu.

Uludağ İhracatçı Birlik­leri merkezinde düzenle­nen ödül törenine, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Ku­rulu Başkanı İbrahim Bur­kay, Türkiye genelindeki tekstil ve hazır giyim İhra­catçı birliklerinin başkan­ları ve çok sayıda davetli katıldı.

Engin, koleksiyonlarda görülen özgünlük ve tek­nik becerinin gelecek va­deden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli oldu­ğunu gösterdiğini vurguladı.

#Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması
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