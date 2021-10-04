Aylık 20 milyar dolar ihracat eşiği aşıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla eylül ayına ait dış ticaret verilerini, düzenlediği toplantıyla açıkladı. Rekorlara doymayan ve temmuzda son 12 aylık verilere göre 200 milyar doları geçerek tarihe adını altın harflerle yazdıran Türk ihracatçısı, eylülde de tarihî başarıya imza attı. İhracat ailesi, eylülde ilk defa bir ayda 20 milyar dolar eşiğini geçti. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; eylül ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30’luk artışla, 20 milyar 783 milyon dolara ulaştı. Böylelikle tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırıldı. Yılın ilk 9 ayında, yüzde 36’lık artışla da 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracatla da 211 milyar dolarlık yıllık hedefini aştı.Eylülde 66 ilin ihracatı artarken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk üç il sırasıyla 8,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu. Bursa’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.

“İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık”

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 212,2 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracat rakamıyla Orta Vadeli Program hedefinin üzerine çıkıldığını söyledi. Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar civarındaki ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğuna değinen Muş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu’nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız” dedi.

“Yeni bir lige çıktığımızı tescilledik”

Son 13 ayın 11’inde ihracat rekorlarının kırıldığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle de, “20 milyar dolar sınırını da aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik. Eylülde, miktar bazında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 17,5 milyon ton şeklinde gerçekleşti. Bununla birlikte ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz Ocak-Eylül döneminde yüzde 14 artışla 1,22 dolara yükseldi” açıklamasında bulundu.