‘AŞ’ sektörüne maliyet baskısı

Genel enflasyonla gıda enflasyonu arasındaki fark nedeniyle hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaların kârsızlık sorunu yaşadığına dikkat çeken Başkan Dönmez, “Bununla da kalmayacak. İflasların başlamasından korkmaya başladık. Düşük kârlarla çalışan sektörümüzde hammadde fiyatlarının sürekli artması sürdürülebilir bir durum değil. Artık daha kısa zaman dilimlerinde fiyat güncellemeleri yapmak durumundayız” dedi. Gıda fiyatlarında yaşanan sürekli artışın hazır yemek sektöründe yol açtığı olumsuz etkilere dikkat çeken Coşkun Dönmez temel hammaddesi gıda olan hazır yemek ve catering sektöründe kâr marjının yüzde 6’lara kadar gerilediğini belirtti. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına değinen Coşkun Dönmez, “Fiyat artışlarına yetişemez hale geldik. Genel enflasyon ile gıda enflasyonunun örtüşmediğini müşterilerimizin bir kısmı farkındalar ve genellikle anlayışlı davranıyorlar. Ancak bazı firmalar ise sektörümüzün rekabetçi zaafından faydalanıp sabit fiyat ile yemek almak istiyorlar. Bu ise hazır yemek sektöründeki işletmeleri kârsızlığa hatta iflasın eşiğine sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

“Maliyetlerimiz aşırı yükseldi”

Coşkun Dönmez, birkaç yıl öncesine kadar yılda 1 kez fiyat güncellediklerini, son yıllarda gıda fiyatlarında baş gösteren hızlı artış ile bu sürelerin 6 aya çekildiğini belirterek, şimdi de sürenin daha da aşağıya gelmesi gerektiğini savundu. BUYSAD Başkanı Dönmez şunları söyledi: “Son zamlar ile 4 kap yemekten oluşan ham mönü maliyetimiz 12,00 TL’yi buldu. Bunun üzerine salat-bar, yoğurt, ekmek, personel ve akaryakıt gibi maliyetleri de eklendiğimizde menü maliyetlerimiz 16,00 - 18,00 TL’yi bulabiliyor. Bu durumda satış fiyatlarımızın 18,00 - 20,00 TL’ye çıkıyor. Bizim maliyetlerimizin yüzde 50’sini ham gıda oluşturuyor. Bunu ucuzlatmamız imkânsız. Malum elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları da yükseldi. Kâr marjlarımızın yüzde 6-8 olduğu sektörümüzde, bu enflasyon rakamları ile mucizeler yaratıyoruz.”