“Alternatif pazarlar bulunmalı”

Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen ziyarette, İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. Başkan Aybil ziyarette İMOS’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Covid-19 rahatsızlığını atlatan Başkan Aktaş’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aybil, mobilya sektörünün son durumunu da paylaştı. İhracata yönelik çalışmalar ve pazar çeşitlendirme anlamında yapılması gerekenler olduğunu ifade eden İMOS Başkanı Aybil, alternatif pazarların böyle sıkıntılı süreçlerde çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Ziyaretleri için İMOS yönetimine teşekkür eden Başkan Aktaş da pandemi sonrasına işaret etti. Pandemi sonrası işlerin açılacağına, yoğun bir çalışma dönemine girileceğine ve herkesi daha hareketli günlerin beklediğine inandığını ifade eden Başkan Aktaş, bu döneme hazırlıklı olmak gerektiğine vurgu yaptı.