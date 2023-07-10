AB’ye otomotiv ihracatı yüzde 20 arttı
Yılın ilk 6 ayında 17 milyar 337 milyon dolar ihracata imza atan Türkiye otomotiv endüstrisi, bu dönemde AB ülkelerine olan ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artışla 17 milyar 337 milyon dolar oldu.
Sektör bu dönemde 190’dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı. Avrupa Birliği (AB) bölgesi, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye’nin otomotiv ihracatında yüzde 69,2 payla ilk sırada yer aldı.
AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 9 milyar 986 milyon 402 bin dolardan 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin en fazla otomotiv ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ise Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya oldu.