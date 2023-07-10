AB’ye otomotiv ihracatı yüzde 20 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra­catçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi ihra­catı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artışla 17 milyar 337 mil­yon dolar oldu.

Sektör bu dönemde 190’dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı. Avrupa Birliği (AB) bölgesi, bu yılın ocak-haziran döneminde Türki­ye’nin otomotiv ihracatında yüzde 69,2 payla ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 9 milyar 986 milyon 402 bin dolardan 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihra­catında en önemli pazar konumunu korudu. Yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin en fazla otomotiv ihracat gerçekleştir­diği ülkeler ise Almanya, Fransa, Birle­şik Krallık, İtalya ve İspanya oldu.