3. Makine Zirvesi 26 Ekim’de

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından üçüncü kez düzenlenecek olan Makine Zir­vesi’nin mottosu “Yüzüncü Yılında Makine Sanayi” olarak belir­lendi. Makine sektöründe faaliyet gösteren üç binin üzerinde işletmenin üye ol­duğu, 32 sektörel derneğin çatı kuruluşu MAKFED’in ev sahipliğinde 26 Ekim 2023 tarihinde İstan­bul’da düzenlenecek olan zirvede makine sek­törünün geleceğini ilgi­lendiren birçok başlık ele alınacak. Zirve’nin odak alanlarını belirlerken seçtikleri başlıkla­rın, makine sektörü üzerinden Tür­kiye’nin ve dünyanın geleceğine dair bir zihin jimnastiği sunacağını ifade eden MAKFED Başkanı Ad­nan Dalgakıran şunları belirtti:

“Makine imalatı, sadece bu alanda faaliyet gösteren firmaların ilgi göstermesi gereken teknik bir konu değildir. Dünyanın ne yöne gittiğini anlamak; ekonomik, çevresel ve dijital alanlarda yaşanan dönüşümü yakından izlemek için çok elverişli bir alan­dır. Bu yılki odak konula­rımız ve her biri kendi ala­nında çok deneyimli panelistlerimizle, yenilikçi fikirlere ve vizyoner bakış açılarına ev sahipliği yapa­cağız. Zirve’de ele alınacak konularla, Türkiye’nin yeni yüzyılına dair stratejik bir ba­kış ortaya koyacağız.”