3. Makine Zirvesi 26 Ekim’de
MAKFED ev sahipliğinde düzenlenen 3. Makine Zirvesi, 26 Ekim 2023 tarihinde Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından üçüncü kez düzenlenecek olan Makine Zirvesi’nin mottosu “Yüzüncü Yılında Makine Sanayi” olarak belirlendi. Makine sektöründe faaliyet gösteren üç binin üzerinde işletmenin üye olduğu, 32 sektörel derneğin çatı kuruluşu MAKFED’in ev sahipliğinde 26 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan zirvede makine sektörünün geleceğini ilgilendiren birçok başlık ele alınacak. Zirve’nin odak alanlarını belirlerken seçtikleri başlıkların, makine sektörü üzerinden Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine dair bir zihin jimnastiği sunacağını ifade eden MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran şunları belirtti:
“Makine imalatı, sadece bu alanda faaliyet gösteren firmaların ilgi göstermesi gereken teknik bir konu değildir. Dünyanın ne yöne gittiğini anlamak; ekonomik, çevresel ve dijital alanlarda yaşanan dönüşümü yakından izlemek için çok elverişli bir alandır. Bu yılki odak konularımız ve her biri kendi alanında çok deneyimli panelistlerimizle, yenilikçi fikirlere ve vizyoner bakış açılarına ev sahipliği yapacağız. Zirve’de ele alınacak konularla, Türkiye’nin yeni yüzyılına dair stratejik bir bakış ortaya koyacağız.”
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Ekim 2023
Ekim 2023