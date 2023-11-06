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12. Kalkınma Planı açıklandı
TBMM Genel Kurulu’nda açıklanan ve 2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı 5 ana eksenden oluşuyor.
Sektörel Haberler 06.11.2023, 16:45
Plan, “istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi”, “yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim”, “nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum”, “afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre” ve “adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim” olmak üzere 5 ana eksenden oluşuyor. Söz konusu plan döneminde, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca, 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’e düşürülmesi öngörülüyor. 2023 sonunda yüzde 65 olması beklenen enflasyonun da 2028 yılında yüzde 4,7’ye düşürülmesi amaçlanıyor.
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