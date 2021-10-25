10’uncu OGTY şampiyonu  Steer - by-vıre oldu

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” teması ile düzenlenen yarışmada, 383 proje arasından birinciliğe Steer-By-Wire projesiyle Technische Hochschule Ingolstadt’ta eğitim gören Can Acar layık görüldü. Toplam 140 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Steer-By-Wire projesi, Türkiye’de ilk kez otonom sürüşü gerçek kılarak sürücüyü yolcuya dönüştürecek olan sürüş sistemini geliştirdi. Can Acar, geçen yılki yarışmada Otomotiv Sistemleri için Teşhis ve Güç Yöneticisi projesi ile beşinci olmuş ve 30 bin TL kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği HydroBorPEM Fuel Cell Technologies projesi ile alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nden Erhan Demircioğlu, 120 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Üçüncü seçilen Advoard Robotics projesinin sahibi ODTÜ’den Pınar Oğuz Ekim de 100 bin TL’lik ödül aldı.

Dünyadaki 193 ülkenin tamamına ihracat yapmayı başaran otomotiv endüstrisinin en büyük Ar-Ge ve inovasyon etkinliği olan yarışmaya OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile OİB Yönetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliği yaptı. Yarışmanın açılışında T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle de konuşma yaptı.

Teknoloji ve trend avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere kadar çok sayıda kişinin izlediği yarışmada, dereceye giren başarılı proje sahiplerine toplam 500 bin TL ödül verildi. Yarışmada dereceye girenler ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi olanaklarından yararlanarak girişimlerini geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar elde etti.

İşte kazanan projeler

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında birinci seçilen Steer-By-Wire projesi ile direksiyon ile tekerlek arasındaki tüm gereksiz mekanik bağlantılar kaldırılıyor, sensörlerin yanı sıra direksiyona ve direksiyon dişlisine motorlar ekleniyor ve böylece arabalar, uçaklarda olduğu gibi yalnızca dijital bilgi ile sürülüyor.

Yarışmada ikinci olan HydroBorPEM Fuel Cell Technologies projesi hidrojen yakıt hücreli araçlar için 6 kat verimli kompozit yakıt hücresi membranı üretiyor.

Üçüncü olan Advoard Robotics projesi ise daha verimli depolar için işbirlikli otonom mobil toplama robotları üretiyor.Yarışmada dördüncülüğü Hibrid Konum Kontrol Sistemleri ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Çağatay Karademir alırken, 80 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu.

