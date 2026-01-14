Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Zerrin Güneş, Mahmut Demiröz ve Emre Karagöz ile birlikte Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ni (HOSAB) ziyaret etti. Özdemir, HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ve HOSAB Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç’ten bölge ile ilgili bilgiler aldı, talep ve önerileri dinledi. HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, Şadi Özdemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemiz ve sanayi bölgeleri arasında iyi bir diyalog kuruldu. Bu diyalog mutlaka fayda üretecektir. Bu noktaya gelinmesinde Başkan Özdemir’in yaklaşımı çok önemli oldu” dedi.