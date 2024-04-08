Bursalı makineciler Uzakdoğu pazarında

Güney Kore’nin başkenti SEUL şehrinde 1-5 Nisan 2024 tarihleri arasında KINTEX’in (Korea International Exhibition Center) organizasyonuyla gerçekleştirilen SIMTOS 2024’e katılan Bursa’dan 3 firma katıldı. Dünya takım tezgâhları sektörünün tüm bileşenlerinin ve üretim teknolojilerinin bir araya geldiği ve iki yılda bir düzenlenen sektörün en prestijli fuarı olan SİMTOS 2024’e 35 ülkeden 1300 firmanın katılırken yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Fuarda, metal kesme makinası, kesme makinaları kaynak makineleri, metal şekillendirme makineleri, bileşenler ve diğer malzemeler sergilendi. Uzak doğu pazarında yenilikçi ürünlerini sergileyen Bursa firmaları B’B görüşmeleri yaparak ihracat potansiyellerini geliştirme imkanı buldular.

Fuara katılan Bursa firmaları

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