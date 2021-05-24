Gökdere’de ilk fidan toprakla buluştu

Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla adımlarını kararlılıkla atan Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çevre projesinin daha startını verdi. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 257 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek Gökdere Millet Bahçesi’nin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise rekreasyon alanları bulunacak. Gökdere Millet Bahçesi’nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak. Bursa’ya büyük değer katacak Gökdere Millet Bahçesi’nde ilk fidan dikim törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

Yeşil en çok

Bursa’ya yakışır

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede dile getirdiği 4 önemli konu başlığıyla ilgili olarak bugüne kadar çok önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi’nin etrafı açılıyor. Surların arkası, Üftade bölgesi Osmangazi Belediyemiz tarafından düzenleniyor. Beraberinde Sıcaksu’da da Akpınar’da da, 150 konutlarda da ha keza Mevlana’da yaptığımız 7 ve 8’inci etap kentsel dönüşümlerle de bu süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu şehir yeşil ile özdeşleşmiş ve Yeşil Bursa diye anılır. Herkes ‘Yeşil Bursa’ diye bahseder. Bu nedenle yeşil en çok Bursa’ya yakışır. Gökdere Millet Bahçesi’nde ilk fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu proje Bursa’mıza büyük değer katacak. Bu projeye verdikleri destek nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bursa’ya hizmet şereflerin en büyüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Türkiye genelinde 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projesi kapsamında yer alan Gökdere Millet Bahçesi’nin şimdiden Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. Bursa’nın çok özellikli ve önemli bir kent olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, memurumuzla, belediye başkanlarımızla, işçimizle hangi unvanla olursa olsun Yeşil Bursa’mıza hizmet etmek bizce şereflerin en büyüğüdür. İşte bu mütevazi, samimi ve ihlaslı kadroyla Bursa’mız için Bursa’mızın geleceği için gece gündüz demeden çalışıyor ve şehrimize, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Şehircilik devrimi

Konuşmasında Türkiye’de bir şehircilik devrimi yaşandığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Bizim şehircilik devrimimiz hiçbir zaman tekdüze, derinliksiz, geçmişi silen, milleti hiçe sayan bir ceberut devlet şehirciliği olmadı. Tam aksine her nereye gittiysek vatandaşlarımızın rızasını alarak, vatandaşlık şahsiyetini güçlendiren, kimliğini, tarihini hatırlatan, ruh katan ve heyecanlandıran bir tarihe saygılı millet şehirciliğini hakim kıldık. Şehrimizin nüfusumuzun yüzde 70’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Bursa’mız da deprem şehri. Dolayısıyla deprem anında insanlarımızın toplanabileceği, deprem toplanma alanlarına olan ihtiyacı yaşadığımız tüm depremlerde görüyoruz. Açtığımız Vakıf Bera Kent Parkı da daha önce Bursa Stadı’nın yerine yaptığımız Millet Bahçesi de şimdi fidanlarını dikeceğimiz millet bahçemiz de depremde birer toplanma alanı vazifesi görecek” diye konuştu.

Söz bilmez muhalefet

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da konuşmasında genel gündeme değinip, muhalefeti eleştirdi. Ala, “İş bilmez muhalefeti çok gördük ama söz bilmez muhalefeti de yaşıyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Bursa’nın 2002’den bu yana merkezi idareden 50 milyar TL’lik yatırım aldığını ve bu yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.Gökdere Millet Bahçesi’nin yapılacağı alanın DSİ’den belediyelere tahsisi noktasında emek veren Devlet eski Bakanlarından Faruk Çelik de insanların gelip geçici olduğunu ancak kalıcı olan bir eserin daha Bursa’ya kazandırıldığını vurguladı.Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak da kullanacak Gökdere Millet Bahçesi’nin sahip olacağı sosyal donatılarla dinamik bir yaşam alanı olacağını söyledi.

Törende söz alan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, TOKİ olarak bugüne kadar Bursa’ya 23 bin 500 konut, 27 okul, 940 yatak kapasiteli 8 hastane, sağlık ocakları, huzurevi, öğrenci yurdu, 21 adet cami gibi çok sayıda sosyal tesis kazandırdığını ve güncel rakamlarla Bursa’ya yaklaşık 7,5 milyarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.Konuşmaların ardından Gökdere Millet Bahçesi’ne ilk fidan Bakan Kurum, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından dikildi



Vakıf Bera Kent Parkı hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan 253 dönümlük Vakıf Kent Parkı’nın resmi açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle yapıldı. Bakan Kurum’un önerisiyle İsrail’in hava saldırısında kaybettiği babası ve ağabeyinin ardından feryatlarıyla yürekleri burkan 12 yaşındaki Bera’nın ismi parka verildi. Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefini de 3 milyon metrekareye çıkardı.

Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeniden ‘yeşille’ anılması için çevre yatırımlarında hız kesmiyor. Yeni dönemde Bursa’ya 1,5 milyon metrekare ekstra yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı’na benzer bir projeyi Yıldırım’da hayata geçirdi. Bünyesinde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan 253 dönüm alana kurulu Vakıf Kent Parkı, Yıldırım’ın yanı sıra Kestel ve Gürsu ilçelerine de taze bir nefes olacak. Bölge halkı tarafından bir süredir kullanılan parkın resmi açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

Projeler bir bir hayata geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde sürekli Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması, kentsel dönüşüm, sağlıklı bir altyapı ve çevre ile şehrin tarihi dokusunun korunması olmak üzere 4 konuyu hep ön planda tuttuklarını vurguladı. 17 ilçede de devam eden çok önemli projeler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir’imizin yaptığı projeyi bizatihi TOKİ’ye uygulatarak eski stadyumun olduğu bölgede Bursa Millet bahçesini hayata geçirdik. Doğanbey TOKİ’nin oralarda Doğanbey Millet bahçesi dedik. Çok değerli bir arazi olmasına rağmen İller Bankası’nın alanını da araziye katarak altına da otoparklar yaparak yaklaşık 20 dönümlük alanda millet bahçesi yapımına başladık. Yıllardır konuşulan ama maalesef sit alanı olması ve benzeri engellerden dolayı hayata geçirilemeyen 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi’nde bugün ilk fidanı dikiyoruz” dedi.

Güçlü altyapı

Bursa’yı gerçekten yeşil kimliğine kavuşturmak için 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyduklarını vurgulamayan Başkan Aktaş, “Rekreasyon alanları, çocuklar için lunapark ve beraberinde göletleri, kafeteryaları ve spor tesisleri ile yaklaşık 253 dönümlük yeni bir alanı daha şehrimize kazandırıyoruz. Yaklaşık 55 milyon 300 bin liraya mal olan 253 dönümlük vakıf Kent Parkımızın hem Yıldırım’a hem Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bakan hedef büyüttü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da açılışı yapılan projenin sadece basit bir park projesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ayrıcalıklı bir projenin Bursa’ya kazandırıldığını söyledi. Bakan Kurum, bu parkın aynı zamanda AK Parti’nin çevre ve doğa hassasiyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, “Osmanlı Başkenti Bursa’mız da hedefimiz 1,5 milyondu. Ama ben bu hedefi başkanım da uygun görürse 3 milyon metrekareye çıkarmak istiyorum. Bursa’mıza yakışan budur. İnşallah 3 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle Bursa’mızda da bahçelerimizi, parklarımızı yapacağız ve yeşil alan miktarını arttıracağız” dedi.

Filistinli Bera’nın

adı verildi

Bursa’ya değer katacak Vakıf Kent Parkı’nın hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, parkın ismi ile ilgili olarak anlamlı bir teklif sundu. Bakan Kurum, İsrail’in hava saldırısında kaybettiği babası ve ağabeyinin ardından feryatlarıyla yürekleri burkan 12 yaşındaki Bera’nın isminin parka verilmesini önerdi. Bakan Kurum’un önerisiyle parkın adı Vakıf Bera Kent Parkı oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da, parkın Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise parkın sadece Yıldırım’a değil, Gürsu ve Kestel ilçelerine hizmet vereceğini hatırlattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Bursa’nın yeniden yeşil kimliğini kazanması adına önemli projeleri hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.Konuşmaların ardından Vakıf Bera Kent Parkı, kurdelenin kesilmesiyle resmen hizmete açılmış oldu.