Türkiye’nin birçok noktası ile birlikte Bursa’da da çıkan yangınlar hakkında konuşan Başkan Aydın, “Yaz ayları geldiğinde maalesef ülkemizin en önemli gündemi yangınlar oluyor. Ne yazık ki yangınların büyük bölümü, insan kaynaklı nedenlerden dolayı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Yolçatı Mahallesi’nde meydana gelen yangının da net bir şey olmamakla birlikte anız ya da çöp yakmaktan kaynaklı çıktığı düşünülüyor. Uludağ Üniversitesi’nin yaklaşık 200 hektarlık alanı maalesef ki kül oldu. Osmangazi Belediyesi olarak yangınların söndürülmesi için yürütülen çalışmalara gerek araçlarımızla gerekse ekiplerimizle destek verdik. Büyükorhan ilçesinde ve Yolçatı Mahallesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye ulaşan ilk ekiplerden olduk. AFAD daha bize ulaşmadan, bizler gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Su tankerlerimiz ve iş makinelerimiz söndürme çalışmalarına destek verdik. Yangın bölgesine erken ulaşmak çok önemli. Şiddetli rüzgar ile yangın hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabiliyor. Eğer Yolçatı’daki yangına hızlı müdahale edilmeseydi, yangının kampüs alanına ve yurtlara sıçramasının önüne geçilemezdi” dedi.

Ağaçlandırmaya katkı vereceğiz

Uludağ Üniversitesi’nde yangından etkilenen alanın ağaçlandırılması için yürütülecek çalışmalara destek vereceklerini de ifade eden Başkan Aydın, “Sonbahar mevsiminde yangın bölgesinin ağaçlandırılması için çalışmalar başlatılacak. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de bu ağaçlandırma çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah, bölgeyi tekrardan yeşil haline dönüştüreceğiz. Bursamıza bir daha geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız” diye konuştu.

Konuşmaların ve aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.