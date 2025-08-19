Osmangazi Belediyesi, çocuk gelişimine ve eğitime katkı sağlamak amacıyla başlattığı kreş projelerinin ilki olan Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakım Evi, modern donanımı, geniş oyun alanları ve çağdaş eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, beraberinde Akademisyen Yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Kornoşor, Ayça Azak’ın hayırsever ailesi Hilal Azak ve Metin Azak ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Heyet, sınıfları, ortak kullanım alanlarını ve çocukların oyun alanlarını gezerek bilgi aldı. Başkan Aydın, kreşin sadece çocukların gelişimine değil, kadınların iş hayatına katılımına da önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Burası güzel bir model oldu. Hayırseverimizin de büyük özveriyle inşa ettiği bu tesiste, öğretmenlerimiz çocuklarımızla yakından ilgilenecek. Kreşi tam gün yapmamızın en önemli nedenlerinden biri, aileleri, özellikle kadınlarımızı, iş hayatına kazandırmaktı. Şu an yüzde 20 oranında bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Kadınlarımız çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. Burada Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi ve vatanını seven çocuklar yetiştireceğiz. Yıl sonuna kadar 3-4 yeni kreşin daha temelini atmayı planlıyoruz. Bir yıl içinde 500-600 çocuğumuza hizmet verecek kapasiteye ulaşacağız.”