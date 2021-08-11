Yollar sıcak asfaltla kaplanıyor

Osmangazi’nin, son yıllarda planlı yapılaşmasıyla dikkat çeken mahallelerinden biri olan Yenibağlar’da cadde ve sokaklar, sıcak asfalt ile kaplanıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bordür, tretuvar ve kaldırım çalışmaları tamamlanan Yenibağlar Mahallesi Taşdemir sokak ve civarı ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından planlı yapılaşması, yaya kaldırımları, refüj ve çevre düzenlemeleriyle birlikte modern bir görünüme kavuşan bölgede yürütülen çalışmalarla, yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplanacak.

Ulaşım yatırımlarına çok ciddi kaynak ayırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlçenin 136 mahallesinde mevcut yolları yenileme çalışmalarının yanı sıra, yeni imar yolları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatacak ciddi ulaşım yatırımları yapıyoruz. Yaz ayları, bizler için yol açma, yenileme ve asfalt çalışmalarının yoğunlaştığı aylar. Sıcak havalarla birlikte, bir yandan mevcut yollarımızı yeniliyoruz, bir yandan da yeni yollar açıyoruz. Hamitler ve Yenibağlar mahallelerimiz, Osmangazi’nin planlı yapılaşmasıyla dikkat çeken bölgeleri. Geçtiğimiz ay, Hamitler Mahallesi 1. Albayrak sokak ve civarındaki 15 sokakta yürüttüğümüz asfalt kaplama çalışmalarını tamamladık. Bu sokakların devamı niteliğinde olan Yenibağlar mahallesi Taşdemir sokak, 1. İleri sokak, Şehit Er Akın Koşar sokak ve 3. Avcı sokakta asfalt kaplama çalışması yapıyoruz. Yenibağlar mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda 2 bin tondan fazla sıcak asfalt kullanılacak” diye konuştu.