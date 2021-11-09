Tarihi dönüşüm için ilk kazma vuruldu

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Üftade Camii ve Türbesi’nin de yer aldığı Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz Mart ayında toprak kayması sonucu hasar gören binalar, yıkılarak tarihi bölgeye yeni bir yeşil alan kazandırılacak. Riskli binalardaki ilk yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inanç turizmi adına çok önemli bir bölge olan Üftade Camii ve Türbesi’nin çevresinin daha da güzelleşeceğini belirtti.

RİSKLİ BİNALARIN YIKIMI BAŞLADI

25 Mart 2021 tarihinde Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’ta sur duvarlarının kayması sonucu bölgedeki bazı binaların zarar gördüğünü hatırlatan Başkan Dündar, “Yaşanan üzücü olay sonrası vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokmamak adına yetkili kurumlar tarafından bölgede hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı. Bursa Valiliği’nin koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve diğer ilgili birimlerin almış olduğu karar ve düzenlenen rapor doğrultusunda burası riskli bölge ilan edildi. Kurulda alınan karar gereği bu bölgede zarar gören binaların kamulaştırma görevi de Osmangazi Belediyesi’ne verildi. Belediye olarak, Mayıs ayı itibarıyla riskli bölgenin kamulaştırma çalışmalarına başladık. Toplam 239 bağımsız bölümden bugüne kadar 132’sini tanesi kamulaştırdık. Buradaki tehlikeli durumu ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımız ile görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma yapılan yerlerin de yıkımlarına başladık. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan bu bölgedeki binaların yıkılmasının ardından elde edilecek alanı yeşil alana dönüştüreceğiz. Böylece inanç turizmi adına büyük bir öneme sahip Üftade Camii ve Türbesi’nin çevresini daha güzel bir yer haline getirmiş olacağız. Bursamıza hayırlı olsun” dedi.