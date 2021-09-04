Sümbüllü Bahçe Konağı’na kapsamlı tadilat

Osmangazi Belediyesi, Tophane sırtlarında yer alan Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Sümbüllü Bahçe Konağı’nı bakımdan geçiriyor. 1923 yılında yaptırılan ve aradan geçen yıllarda harabe haline dönüşen konağa, 2008 yılında başlattığı ve 2011 yılında tamamlanan restorasyon çalışması ile yeniden hayata veren Osmangazi Belediyesi, 10 yıldır sosyal tesis olarak Bursalılara hizmet veren konağın yıpranan bölümlerinde kapsamlı bir tadilat çalışması yapıyor. Mimarisi, ihtişamı, konumu, manzarası ve bahçesindeki sümbülleri ile Bursa'nın anıtsal yapılarından biri olan tarihi yapıda yürütülen tadilat çalışmalar kapsamında konağın iç ve dış duvarları boyandı. Kapı ve çerçeveler bakımdan geçirildi. İç tefrişatının da yenilendiği konakta zemin kaplama çalışması da yapıldı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KISITLAMALARI FIRSATA ÇEVİRDİK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde işletmelerin kapalı olmasını fırsat bilerek Sümbüllü Bahçe Konağı’nda kapsamlı bir tadilat çalışması başlattıklarını söyledi. Eşsiz manzarasıyla 10 yıldır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan konağın bazı bölümlerinde yıpranmalar meydana geldiğini ifade eden Başkan Dündar, yürütülen tadilat çalışmalarıyla konağın çok daha güzel ve ihtişamlı bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

“HİZMET OSMANGAZİ’DEN”

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Dündar, “Sümbüllü Bahçe Konağı, Bursa’nın bir markası; kentimizin önemli bir değeri. Hisar bölgesinde, Tophane sırtlarında yer alan bu konak, mimari yapısı ile şehrin birçok noktasından görülüyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Restorasyon çalışması yapılarak yeniden hayat bulan ve 10 yıldır sosyal tesis olarak hizmette olan bu tarihi yapının bazı bölümlerinde yıpranmalar meydana geldi. Bizler de pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve işletmelerin kapalı olmasını fırsat bilerek tadilat çalışması başlattık. Bahçe bakımını da yaptığımız tesis, çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Önümüzdeki günlerde yeniden kapılarını açacak olan bu tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Tüm Bursalıları Sümbüllü Bahçe Konağı’na bekliyoruz. Hizmet Osmangazi’den” dedi.