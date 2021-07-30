Osmangazi Kütüphanelerine Anlamlı Köşe

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ ile ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ ilan edilmesine kayıtsız kalmadı. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Emek Bilgi Evi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Demirtaş Kültür Merkezi kütüphanelerinde Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy köşeleri oluşturdu.

Türk edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif’in birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı köşe, kitapseverlerin büyük beğenisini topladı. Anlamlı uygulamanın yılsonuna kadar devam edeceğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Medeniyetimizin önemli temsilcilerinin başında gelen halk şairi Yunus Emre’yi daha yakından tanımak ve eserleriyle daha sık bir araya gelmek için bu yılı vesile olarak görüyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmayı da ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımız, kütüphanelerimize gelip bu önemli isimlerin değerli eserlerini okuyabilme imkanı buluyorlar. Kütüphanelerimizde oluşturulan kıymetli köşeleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.