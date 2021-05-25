Milli tarıma Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, artan hibrit tohum kullanımı sonucunda üretilebilir ata tohumlarının kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, yerli ve milli tohumlar üretmek adına önemli çalışmalara imza atıyor. İthal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Ekolojik Yaşam Merkezi projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bu merkezde üretilen ata tohumları ile binlerce domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştirdi. Yetiştirilen binlerce tohum, evinin balkonunda ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan fide dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

“ATA TOHUMLARININ DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAĞIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üretmiş oldukları fideleri vatandaşlarla paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “İnsan hayatı için tarımsal faaliyetlerin, tarımsal faaliyetler için de tohumun ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Son yıllarda kullanımı artan hibrit tohumlardan ilk yıl ürün alınırken, ikinci yıl üretim yapılamıyor. Osmangazi Belediyesi olarak kendi milli tohumlarımızı yetiştirmek adına Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kurduk. 35 dönümlük alan üzerine kurduğumuz bu merkezde ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fideleri ürettik. Elde ettiğimiz bu fideler ile tohumun devamlılığını sağlamış olacağız” dedi.

“BU ÇALIŞMALARIMIZN ARKASINI GETİRECEĞİZ”

Vatandaşların evlerinin balkon ve bahçelerinde tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak adına fideleri dağıttıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu tohumlar ile yetiştirilen ürünlerin tadı çok güzel oluyor. Yetiştirdiklerinde vatandaşlarımız bunu görecektir. Ben de evimin bahçesinde ekmiş olduğum ata tohumlarından domates üretiyorum. Vatandaşlarımızın kendi milli tohumumuza ve ürünümüze sahip çıkmalarını sağlamak adına bir öncülük başlattık. İnşallah bu çalışmaların arkasını getireceğiz. İlçemizin değişik noktalarında fidelerin dağıtımını sürdüreceğiz” diye konuştu.