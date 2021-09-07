İlk ders Başkan Dündar’dan

Ülkemizin geleceği çocuklarla hayata dair sohbet eden Başkan Dündar, “İnşallah, bu yıl pandemi süreci biter ve yüz yüze eğitim kesintisiz şekilde devam eder. Bunun için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız şart” dedi.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘İlk Gün, İlk Ders’ programının onur konuğu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar oldu. Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, “Bugün, 1,5 yıllık bir aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimin ilk günü. Sizler gibi bizler de bunun heyecanını yaşıyoruz. ‘İlk Gün, İlk Ders’ programında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ DAHA İLERİ TAŞIMAK SİZLERİN ELİNDE”

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, “Öncelikle bizleri sizlerle buluşturan müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ben öğretmen değilim, bu nedenle de bugün burada bir ders işleyecek değilim. Hayata dair biraz sohbet etmek istiyorum. Sizler bu toplumun geleceğisiniz. Çalışıp başarılı olmak, bu milleti, bu ülkeyi daha ileri taşımak sizlerin elinde. Bunun için iyi bir eğitim ve disiplinli çalışmak şart. Çok okuyup, çok çalışarak, ders dışındaki kaynakları da okuyup kendinizi geliştireceksiniz. Çalışmak; hedef belirlemek ve bu hedef için mücadele etmek. Ertelememek, üşenmemek, vazgeçmemek. Bence, bütün mesele bu. Bunları yapıyorsak sonuca ve başarıya ulaşmış oluruz. Bunu yaptığınız zaman bizler de kendimizi başarılı sayacağız. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ders zilinin çaldığı ilk günde öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Dündar, siyasi ve mesleki hayatından bazı kesitler anlatarak tecrübelerini paylaştı. Başkan Dündar, tarihi de çok iyi öğrenmelerini istediği öğrencileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne davet etti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayan ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Kartal da okula verdiği destekler için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

İlk Gün, İlk Ders programına katılan, okulun 2014-2015 mezunlarından Avukat Gizem Meriç de öğrencilere öğretmenlerini dikkatli şekilde dinlemelerini ve çok çalışarak hayallerinin peşinden gitmelerini söyledi.

Programın ardından sınıfları ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek hijyen seti dağıttı.