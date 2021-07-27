Fetih Müzesi’ne Ziyaretçi Akını

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede şehrin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı aldı. Ziyarete açıldığı günden bu yana 132 ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan Fetih Müzesi, dört günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların gözde mekanı oldu.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken sanatsal çalışmalar ile de konuklarına duygu yoğunluğu yaşattı. Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo ise ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarttı. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ile vatandaşlar, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında adeta kayboldu.

Bursalıların yanı sıra yerli ve yabancı 5 bin 484 ziyaretçi, Akıncılar Okçuluk Spor Kulübü işbirliğiyle her hafta sonu 12.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenen okçuluk etkinliklerine katılabilme imkanı buldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dört günde ağırladığı misafir sayısı ile Bursa’daki bütün müzeler arasında ziyaretçi rekoru kırdı.