Bursa’nın prestij projeleri Osmangazi’den

Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin faaliyetleri ve devam eden projeler ile ilgili teşkilat mensuplarına bilgiler verdi.

PANDEMİ HİZMETLERİ DURDURMADI

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden pandemi sürecinin teşkilat ve belediyenin çalışmalarını durdurmadığının altını çizen Başkan Dündar, “Pandemiye rağmen teşkilatımızla birlikte sürekli vatandaşlarımızın yanında olduk. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı, sokak sokak gezerek gayret gösteriyoruz. Bölgesel ve mahalle toplantılarımızı hiç bırakmadık, bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi. Pandemi döneminde ağırlık verdikleri sosyal destek çalışmalarının yanında yatırımların da hiçbir zaman durmadığını anlatan Dündar, hayata geçirdikleri vizyon projelerin Bursa’ya değer kattığını belirtti.

BURSA YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANIYOR

Osmangazi Meydanı’nın şu anda Bursa’daki kamu yatırımları içinde en büyük bütçeli projesi olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Dündar, “Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmalar, kamulaştırma çalışmaları, gidişatı, birinci ve ikinci etabıyla hızlı bir şekilde devam ediyor. Bursa’nın merkezinde yeni bir sosyal yaşam alanı ortaya çıkarken, aynı zamanda yeni bir dönüşümü de yaşıyoruz. Burası 40 dönümlük bir alan. Böylesine bir alanın kamu kaynaklarıyla elde edilmesi ve kamu hizmetine sunulması büyük bir olay. Belediyemiz adına güzel bir hizmet. Elhamdülillah, biz bunu gerçekleştiriyoruz. 2022 sonunda inşallah ilk etabı bitireceğiz. İkinci etabın da tamamlanmasıyla Bursamız, yeni bir buluşma noktası yeni bir merkez kazanmış olacak. Osmangazi Meydanı Bursa’nın prestij projesidir” diyerek projenin önemine dikkat çekti.

Demirtaş’ta inşa edilen Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin (BAREM), Türkiye'de sosyal belediyecilikte gelinen en üst nokta olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “BAREM, çok önemli olduğu kadar çok zor bir proje. Hem fiziki çalışmaları hem de bundan sonraki süreçte işletilmesi adına zor bir proje. Bu örnek projemizin kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilikler devam ediyor. Şehrimizin büyük ihtiyacı olan huzurevi, engelli rehabilitasyon merkezi, günlük bakımevi gibi birçok fonksiyonu bulunan bu önemli bir merkezimizi önümüzdeki günlerde Bursamızın hizmetine sunacağız” dedi.

Yine Bursa için özel bir proje olan Macera Park’ın da inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursamızın yeni gelişim bölgelerinden Hamitler’de 50 dönüm alanda inşa ettiğimiz Macera Park, farklı bir sosyal yaşam ve eğlence merkezi olacak. Bu tesis aynı zamanda, gelişim bölgesinin cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ OSMANGAZİ’DE

İnşaat çalışmaları tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Osmangazi Atletizm Salonu’nun 73 metre çatı açıklığıyla Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonu olduğunu hatırlatan Dündar, “Atletizm sporunda bundan sonra uluslararası organizasyonlara Bursa olarak ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda milli sporcularımız da bu modern tesisten faydalanacak ve bizlerin gururu olacak” diyerek Bursa’nın çok önemli bir spor merkezi kazandığına dikkat çekti.

FETİH MÜZESİ SINIRLARI AŞTI

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın gündemine girdiğini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Açıldığı günden bu yana 132 farklı ülkeden ziyaretçiyi ağırladık. Müzemiz, Bursa’nın Bursa dışında da tanıtımına çok önemli katkı sağladı. Şimdiye kadar 7 ödül kazanan Fetih Müzesi için önümüzdeki günlerde Dünya Panoramalar Birliği ve Avrupa Müzeler Birliği’nden de ödül bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gurabahane-i Laklakan’ın (Düşkün Leylekler Evi) dünyada insan haklarının bile konuşulmadığı bir dönemde Bursa’da hizmet verdiğini belirten Başkan Dündar, “İşte böyle bir anlayışı benimseyen ecdadın torunlarıyız. Aynı düşünceyi geliştirerek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezini kurarak bu hizmeti en üst noktaya çıkardık. Bu vakfın hizmetlerininn yaşatılmasından dolayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Vakıf İnsan Ödülü'ne layık görüldük. Bu önemli ödül de bizim için, tüm Bursa için onur vesilesi oldu” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın ve sel felaketlerinde Osmangazi Belediyesi olarak yardıma koştuklarını da anlatan Başkan Mustafa Dündar, felaketin yaşandığı bölgelere ekip, iş makinesinin yanı sıra 2 TIR yardım malzemesi gönderdiklerini kaydetti.

Osmangazi Belediyesi olarak ilçeyi güzelleştirmek için durmaksızın çalıştıklarını anlatan Başkan Dündar, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün günlük 160, Park Bahçeler Müdürlüğümüzün 252 noktada şantiyesi var. Tarihi dokuyu ayağa kaldırma çalışmaları, bizim artık temizlik çalışmaları gibi rutin faaliyetimiz oldu. Osmangazi için Bursa için durmadan çalışmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.