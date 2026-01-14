Osmangazi Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti. Meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Aydın, 2026’nın sağlık, huzur, mutluluk ve mutluluk getirmesini temenni etti. Meclisin gündem maddelerine geçmeden önce yerel ve ulusal konulara değinen Başkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik saldırı girişimini kınayarak başladığı konuşmasında, şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirterek geçmiş olsun mesajını iletti. Başkan Aydın, geçtiğimiz hafta Regaip Kandili’ni kutladıklarını belirterek, “Bu ayın 15’inde de Miraç Kandilimizi kutlayacağız. Şimdiden edilen duaların, yapılan hayırların yüce Mevlam katında kabul edilmesini diliyorum. Öncelikle Ramazan’a, ardından da Ramazan Bayramı’na hepimizin erişmesini niyaz ediyorum” diye konuştu. 2025 yılında çok acı kayıpların yaşandığını söyleyen Başkan Aydın, “Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a, İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisimiz Emre Albayrak’a, Yalova’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’e Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Arkeopark açılış için gün sayıyor

Geçtiğimiz yılın son ayında kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok konuya dair gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerine işaret etti. Aralık ayında engelli bireylere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Aydın, aynı zamanda Osmangazi’de engellerin sanat ile aşıldığını ifade etti. Osmangazi’de kadınların geleceğe umutla baktığının altını çizen Başkan Aydın, özellikle OSMEK’in kurslarında okuma yazmayı öğrenen 69 yaşında Firdevs Balı’nın kitap yazma isteğinin kendilerini yarınlara dair umutlandırdığının altını çizdi. Öte yandan projelere ilişkin de bilgilendiren Aydın, yüzde 95’i biten Arkeopark projesinin son hızıyla devam ettiğini, Şubat-Mart ayı gibi de Arkeopark’ın yerli ve yabancı turistlerin kullanımına açacaklarını söyledi.