Sanayi kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımına sahne olan etkinliğin açış konuşmasını yapan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, NOSAB’ın “Yeşil OSB” unvanına sahip Türkiye’deki sayılı organize sanayi bölgeleri arasında yer aldığını belirterek, bu unvanın NOSAB’ın yeşil ekonomiye verdiği önemi simgelediğini söyledi. Sürdürülebilir üretim stratejilerinin belirlenmesinde yeşil dönüşüm kavramının içerdiği önemi önceki yıllarda olduğu gibi 2026’da da bölge sanayicisine panel, seminer, konferans ve çalıştaylarla anlatmaya devam edeceklerine değinen Koçer, yeşil dönüşümün çevreyi ve insanı korumanın yanı sıra firmaların rekabet güçlerini artırdığını da vurguladı.

Yeşil dönüşüme finans desteği

Programın son oturumunda finansal destekleri aktarmak üzere söz alan KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, “Yeşil Sanayi Destek Programı” başlıklı sunumuyla sanayicilere seslendi. Sanayinin dijital ve yeşil dönüşümünün bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirten Güngör, KOSGEB’in sunduğu teşviklerin firmaların rekabet gücünü artırmadaki kritik rolüne dikkat çekti. İşletmelerin bu dönüşüm sürecinde finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Güngör, katılımcıların sorularını yanıtlayarak yol haritaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.