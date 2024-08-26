Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Özdemir, NOSAB’ın kent için kıymetli bir bölge olduğunu belirterek, burada örnek bir kurumsal yapının bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda çevreci ve altyapı konusunda dikkat çeken çalışmalar yapıldığını ifade eden Özdemir, bölgeyi yakından takip ettiğini dile getirdi. Nilüfer’in Türkiye’nin 8’inci kıymetli ilçesi olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Hedefimiz Nilüfer’i birinci sıraya çıkarmak. Sanayici, çiftçi, siyasetçi, odalar, meslek örgütleri, mahalle komiteleri, kadın dernekleri gibi birçok yapının bulunduğu ortak akılla Nilüfer’i birlikte yöneteceğiz. Sloganımızı da değiştirdik. ‘Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer’i’ şeklinde yeni bir sloganımız var. Buradan hareketle ortak akılla kararlar almak için çalışıyoruz ve herkesin sahip çıktığı bir Nilüfer olsun istiyoruz. Konuşalım, hepimizin ortak aklı olsun. 50-100 yıl sonraki Nilüfer’i hep birlikte oluşturalım” diye konuştu.

Başkan Özdemir, özellikle tarım alanları üzerine inşa edilmiş kaçak yapılarla kararlı mücadelelerinin sürdüğünü aktardı. Tarım alanları ile ilgili söylemlerinin net olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Tarım alanları konusunda hassasiyetimiz yüksek. Tarımı geliştireceğimizi açık şekilde söylüyoruz. Tarım alanlarında kaçak yapı tespit ettiğimizde hemen yıkıyoruz” dedi.

Gülmez ve Aras

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, sanayici olarak kaçak yapılardan rahatsız olduklarını dile getirirken, tarım alanlarının sanayiye dönüşmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise kaçak yapılaşmanın Türkiye'nin sorunu olduğunu belirterek, planlama ile bunun önüne geçilebileceğini kaydetti. Bölge olarak sosyal projeler yaptıklarını da anımsatan Aras, yapılacak iş birliklerine katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.