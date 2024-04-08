Yüksel Baysal yeni kitabını imzaladı

Bursa’da uzun yıllardır gazetecilik mesleğini icra eden Enbursa.com Köşe Yazarı, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal’ın yeni kitabı ‘Sabahın Sessizliği Ülkesi’, Özlüce BKM’de düzenlenen imza günü ile okuyucusuyla buluştu. Baysal’ın Kore Savaşı’ndaki kahramanlıkları aktardığı ve savaşın nedenlerini sorguladığı kitabının imza gününe, sevenleri ve okuyucuları büyük ilgi gösterdi. Yüksel Baysal, “Benim için çok güzel, çok özel bir gün. Katılan bütün dostlarıma teşekkür ederim” dedi.