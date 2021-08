Üniversite arkadaşlarını buluşturan program

Sunuculuğunu Birgül Telli Uysal’ın yaptığı, AS TV’de yayınlanan Ekonomi Masası programında, Uysal’ın konuğu üniversite döneminde ev arkadaşlığı yaptığı Demet Gonca Demirci oldu. Uysal, sosyal medya paylaşımında Demirci’den övgüyle bahsederek, “O paylaştıkça gurur duymak ne kadar keyifliymiş. Her zaman en iyisini yapmak için kurgulanmış gibiydin” ifadelerini kullandı. Böyle güzel tesadüfler her zaman yaşanmıyor…