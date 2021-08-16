TOLGAY  ATAOKAY’IN  YENİ ADRESİ

Son olarak Lifebursa.com’da yazan köşe yazarı Tolgay Ataokay, düşüncelerini artık enBursa’da yazıya dökecek. İlk yazısında futbol/spor yazmayan Tolgay abi, ‘Hoş bulduk 10. Köy’ başlıklı yazısıyla okurla dertleşmeyi seçmiş ve özgürce yazacağımız günlere temennisiyle bunu paylaşmış. Hayırlı olsun diyor, temennini biz de paylaşıyoruz Tolgay Abi.

