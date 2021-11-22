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SAMİMİ SÖYLEŞİ

Medya Kulis 22.11.2021, 23:16
SAMİMİ SÖYLEŞİ

Hürriyet Bursa’da çok keyifli söyleşilere imza atan Sibel Bağcı Uzun’un konuğu Bursa’nın değerli iş insanı Özkan İrman olmuş. Girişimciliğinin yanı sıra kültür, sanat ve edebiyatla da çok ilgili olan İrman, bu röportajında işten çok hayat felsefesine, bakış açısına ve yazı tutkusuna değinmiş. Hayatın içinden samimi bir söyleşi olmuş. Bu güzel röportaj için Sibel Bağcı Uzun’u kutluyorum.
 

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