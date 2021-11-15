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Rıdvan abi yeniden Yıldırım’da

Medya Kulis 15.11.2021, 23:09
Rıdvan abi yeniden Yıldırım’da

Bir süre önce Yıldırım Belediyesi Basın Birimi’nden ayrılan Rıdvan Tümenoğlu, görevine geri döndü. Hayırlı olsun, başarılar Rıdvan Abi.
 

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