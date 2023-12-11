Nöbetçi Gazete Ailesi’ne iki ödül birden

﻿LÖSEV gönüllü çalışmaları ve faydalarını kamuyu aydınlatan, gönüllülük bilincinin artmasına katkı sağlayan Nöbetçi Gazete ailesine LÖSEV Bursa tarafından iki ödül birden verildi. Dünya Gönüllüler Günü’ne özel hazırlanan programda Nöbetçi Gazete’ye iki ödül verildi. Yılın Gönüllü Gazetecisi Ödülü Nöbetçi Gazete Köşe Yazarı Derya Uysal’a, Yılın Gönüllü Gazetesi Ödülü ise Nöbetçi Gazete’ye verildi. Yılın Gönüllü Gazetesi Ödülünü Yazı İşleri Müdürü Gürkan Demir aldı. Demir, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kurum kültürleri olduğunu ifade etti.