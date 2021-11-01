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NECMİ İNCE TUTUKLANDI

Medya Kulis 01.11.2021, 23:09
NECMİ İNCE TUTUKLANDI

Geçen yıl bir iş adamına şantaj yaptığı ve para dolu çantayı aldığı esnada, polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla suçüstü yakalanan Necmi İnce,  çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Derinleşen soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkartılan İnce, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
 

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