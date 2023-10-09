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Kolaylı, basın sektöründeki ekonomik sorunları anlattı
Medya Kulis 09.10.2023, 16:11
BGC Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak basın sektöründe yaşanan ağır ekonomik sorunlara dikkat çekti. Kolaylı, meslek yasası eksikliği, basın özgürlüğü, istihdam ve etik değerlerin ötelenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya olan medya sektörünün, ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.
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