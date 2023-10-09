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Kolaylı, basın sektöründeki ekonomik sorunları anlattı

Medya Kulis 09.10.2023, 16:11
Kolaylı, basın sektöründeki ekonomik sorunları anlattı

BGC Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yapa­rak basın sektö­ründe yaşanan ağır ekonomik sorun­lara dikkat çekti. Kolaylı, meslek yasası eksikliği, basın öz­gürlüğü, istihdam ve etik değerlerin ötelen­mesi gibi sorunlarla karşı karşıya olan medya sektörünün, ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

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