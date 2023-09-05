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Hakan Oğuz Yeşim Grup’tan Ayrıldı
Medya Kulis 05.09.2023, 10:00
Yeşim Grup Kurumsal İletişim Şefi göre-vini 5 yıldır yürüten Hakan Oğuz, görevinden ayrıldı. ‘Bazen yeni rotalar keşfetmek için kaybolmayı göze almak gerekir’ notuyla Yeşim Grup’tan ayrıldığını duyuran Hakan Oğuz’a hayal ettiği yeni gelecek inşasında başarılar dileriz.
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