Gölbaşı’nın mutlu günü

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü

Ali Fuad Gölbaşı, geçtiğimiz günlerde Gönül Dostları Sosyal Tesisi’nde düzenlenen düğünle hayatını Dilek Çolakoğlu ile birleştirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, belediye başkanları ile siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı törende, çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıydı. Biz de Dilek ve Ali Fuad çiftine mutluluklar diliyoruz.