banner40

banner34

banner6

Son Dakika

Gazete ve dergi sayısı azalmaya devam ediyor

Medya Kulis 31.07.2023, 16:35
Gazete ve dergi sayısı azalmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Yazılı Medya ve Uluslar­arası Standart Kitap Numarası İstatistik­leri’ni yayımladı. Rapora göre, gazete ve dergi sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’unu ise dergiler oluş­turdu. Gazete ve dergilerin ti­rajı aynı dönemde yüzde 8,3 azaldı. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olur­ken, tirajın yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18