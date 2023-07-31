Gazete ve dergi sayısı azalmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Yazılı Medya ve Uluslar­arası Standart Kitap Numarası İstatistik­leri’ni yayımladı. Rapora göre, gazete ve dergi sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’unu ise dergiler oluş­turdu. Gazete ve dergilerin ti­rajı aynı dönemde yüzde 8,3 azaldı. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olur­ken, tirajın yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.