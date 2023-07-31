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Gazete ve dergi sayısı azalmaya devam ediyor
Medya Kulis 31.07.2023, 16:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri’ni yayımladı. Rapora göre, gazete ve dergi sayısı 2022 yılında 2021’e göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’unu ise dergiler oluşturdu. Gazete ve dergilerin tirajı aynı dönemde yüzde 8,3 azaldı. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olurken, tirajın yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.
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